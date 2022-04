Batman (Thomas Wayne) szykuje się do wojny z Aquamanem w uniwersum Flashpoint

DC

Flashpoint z 2011 odmienił oblicze Uniwersum DC, co doprowadziło do powstania eventu New 52. Podczas tego wydarzenia, czytelnicy śledzili alternatywne losy uniwersum, odwiedzając mroczne lub groteskowe wersje ikonicznych bohaterów. W tym świecie Batmanem był Thomas Wayne, który po doświadczeniu na własnych oczach śmierci żony i syna, stał się morderczym mścicielem. DC zapowiedziało już jakiś czas temu powstanie nowej serii zatytułowanej Flashpoint Beyond. Akcja nadchodzącej opowieści jest osadzona 11 lat po wydarzeniach, w ramach których Flash cofnął się w czasie, aby uratować swoją matkę przed śmiercią.

12 kwietnia do sprzedaży w USA trafił numer zerowy, który rozpoczyna sześcioczęściową miniserię napisaną przez Geoffa Johnsa. Na planszach z komiksu widzimy Batmana w laboratorium Ripa Huntera. Thomas Wayne uważnie bada poszlaki znajdujące się na miejscu, przeglądając między innymi pokryte krwią zdjęcia i notatki. Uwagę fanów DC już w momencie zapowiedzi przykuła tablica kredowa, która nawiązuje do tradycji komiksów z początku 2000 roku, kiedy to tajemnicze zwroty zamieszczone na tablicy, zapowiadały nadchodzące wydarzenia w uniwersum. Ich znaczenie znał jednak wyłącznie Rip Hunter. Jedno jest pewne - Batman będzie musiał znaleźć odpowiedzi na wszelkie pytania i spróbować odszyfrować tajemnicze hasła.

Flashpoint Beyond #0

Do sieci trafiła też już zapowiedź Flashpoint Beyond #1, którego scenarzystami będą Geoff Johns, Jeremy Adams i Tim Sheridan. Na planszach widzimy Wayne'a, który z Pingwinem spaceruje po posiadłości Thomasa. Schodzi do swojej jaskini, zakłada kostium i sięga po broń. Za jego plecami na ekranie wyświetlają się znane postacie z DC: Orin, Amanda Waller, Oliver Queen, Poison Ivy i Swamp Things. W komiksie Batman ma ruszyć na pojedynek z Aquamanem, który zatopił Londyn. Numer ukaże się 3 maja w USA. Zobaczcie materiały: