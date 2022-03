Turniej komiksów DC - 16 tytułów walczy o wydanie. Potężni zawodnicy: Wampir Batman, łajdacka Liga Sprawiedliwości i inni

Ogłoszono drugie Round Robin Fan Vote! To turniej, w którym fani głosują na komiksy, a zwycięzca zostaje opublikowany. Ujawniono szesnaście nowych tytułów, które mogą zostać wydane pod szyldem DC. Do następnej rundy awansuje tylko osiem z nich. W zeszłym roku korona trafiła do Robins, który był faworytem od samego początku. Jednak tym razem wśród naszych zawodników nie ma żadnego pomocnika Batmana, więc może być nieco ciężej obstawić ulubieńca.

DC - 16 komiksów walczących o publikację

Zwycięzca turnieju zostanie wydany we wrześniu 2022 roku na DC Universe Infinite. Zobaczcie kto konkuruje o koronę na Round Robin Fan Vote. W tej rundzie fani widzą jedynie tytuły i streszczenia komiksów. Później pojawi się więcej informacji. Pierwszy etap zakończy się 1 kwietnia.

1. HAWKMAN & HAWKWOMAN: THE CHANGELING: Hawkman i Hawkwoman nigdy nie mieli dzieci. Więc kim jest Hektor Hol, który twierdzi, że jest ich synem?

2. WILDCAT: NINE LIVES: Wildcat spędził osiem na dziesięć żyć walcząc przeciwko jednym z największych twardzieli z uniwersum DC. Jednak zostało mu tylko jedno - co z nim zrobi i jaki będzie nieustraszony z tą świadomością?

3. THE QUESTIONS: GRAND SOLUTION: Co się stanie, gdy wszyscy ludzie zostaną aktywowani jako bezimienni strażnicy, zmuszeni do rozwiązania Gry z Alternatywnej Rzeczywistości, w której stawką jest życie? To pytanie, ale czy RENEE MONTOYA zna odpowiedź?

4. CONSTANTINE & THE DEMON: VACATION FROM HELL: John Constantine musi gościć demona Etrigana, co kończy się bardzo personalną i potencjalnie apokaliptyczną misją.

5. SUICIDE SQUAD: DARK: Zespół okultystycznych odmieńców i potworów, zebrany przez Amandę Waller i dowodzony przez Wampira Batmana, zostaje zmuszony do samobójczej misji przeciwko League of Shadows.

6. JUSTICE LEAGUE [REDACTED]: Green Arrow tworzy Ligę Sprawiedliwości pełną wojowników, którzy mogą być już zgubieni na ścieżce życia, ponieważ oglądał zbyt wielu superbohaterów zniszczonych przez ciemność, którą obiecali zwalczyć.

7. FIRESTORM: FOURTH WORLD PROBLEMS: Ronnie Raymond i Jason Rusch muszą odłożyć na bok spory, by połączyć się w Firestorm i powstrzymać Darkseida.

8. KID FLASH: THE SPEED OF FEAR: REVERSE-FLASH łączy się z PARALLAX, tworząc zabójczy SPEED RING. Kid Flash musi ścigać Thawne'a przez różne obce światy, by zatrzymać go i Sinestro Corps, podczas gdy jego własne moce powoli słabną.

9. BLACK CANARY: WHEN CANARIES CRY: Black Canary wciąga się w szpiegowski świat i musi powstrzymać pewną organizację przed wszczęciem wojny dla własnego zysku.

10. GREEN LANTERN: THE LIGHT AT THE END OF FOREVER: Mroczna i daleka przyszłość, galaktyka opanowana tyranią. Podstarzały farmer po ataku bandytów przypomina sobie zapomnianą erę mistrzów. Pamięta też imię - JOHN STEWART.

11. DC HORROR PRESENTS: GHOST TOUR FROM HELL: Matka błaga Madame Xanadu o pomoc w znalezieniu zaginionego syna. Sprawa okazuje się poważna. Bohaterka będzie musiała skorzystać z pomocy demona Etrigana i Deadmana, by pokonać nadprzyrodzonych porywaczy.

12. ANIMAL MAN: THE METAMORPHOSIS: Animal Man jest w rozsypce i potrzebuje zmiany. Wchodzi w kokon... jednak gdy metamorfoza dobiegnie końca, co się z tego wszystkiego wyłoni?

13. GREEN LANTERN: THE BIRTH OF CONSPIRACY: 1947 rok. Trzy wydarzenia roznieciły fascynację UFO. Trzech urzędników państwowych niskiego szczebla, którzy muszą monitorować superbohaterów. Zdają sobie sprawę, że przy każdej z tych sytuacji był Green Lantern. Od tamtej pory go nie widziano.

14. CAPTAIN CARROT & HIS BEST FRIEND DARKSEID: Darkseid próbuje wyeliminować Nowego Boga. Jednak Ekipa Zoo jest zdeterminowana, by najpierw dotrzeć do swojego przepowiedzianego Kapitana Marchewki, zanim przyjaźń zrujnuje wszystko.

15. SUPERBOY: THE MAN OF TOMORROW: Superboy chce znaleźć swoje miejsce w uniwersum, więc opuszcza Ziemię. Jednak staje mu na drodze grupa wojowników o wolność, którzy mogą poddać w wątpliwość wszystko, w co bohater do tej pory wierzył.

16. CYBORG: CYBER GODS: Cyborg musi ponownie połączyć się ze swoją ludzką stroną zanim będzie za późno i zapanuje chaos i zniszczenie.

DC - grafiki komiksów na turniej

Hawkman & Hawkwoman vs. Wildcat

Który z opisów komiksów DC wydaje się wam najciekawszy? Dajcie znać w komentarzu.

