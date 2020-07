DC - mały Superman, Jor-El i Lex Luthor w stylu Pixara. Zobacz świetne grafiki

fot. DC Comics

Superman to postać, która posiada ogromną rzeszę fanów na całym świecie. Do sieci co jakiś czas trafiają również różne fanowskie grafiki z bohaterem i postaciami z jego świata. Kolejne postanowił dołożyć od siebie artysta Mariano Tazzioli. Wrzucił on do sieci grafiki w stylu animacji Pixara. Jedna z nich przedstawia Jor-Ela, ojca Supermana w momencie, gdy ten postanawia wsadzić swojego nowo-narodzonego syna do statku i wysłać go na Ziemię w momencie zniszczenia Kryptonu. Natomiast druga ukazuje postać ikonicznego arcywroga Człowieka ze Stali, Lexa Luthora w swojej znanej z komiksów zielono-fioletowej zbroi, w której od czasu do czasu walczy z herosem. Grafiki możecie obejrzeć poniżej.

Lex Luthor w stylu Pixara

Chcielibyście zobaczyć animację o Supermanie ukazaną w takim stylu jak na tych fanowskich pracach? Dajcie znać w komentarzach.