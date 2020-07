Zupełnie nowi Batman i Superman, [SPOILER] przewodzi ludzkości. Dead Planet zmienia DC

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC/cbr.com

Seria DCeased: Dead Planet już w swojej pierwszej odsłonie zaczęła przeobrażać uniwersum komiksowego giganta. Przypomnijmy, że jest ona kontynuacją wydawanego w zeszłym roku DCeased, w którym wirus powstały z Równania Anty-Życia, formuły będącej obiektem pożądania Darkseida, zaczął infekować miliardy istot w całym wszechświecie, zamieniając je następnie w zombie. Pozostali przy życiu superbohaterowie rozproszyli się po kosmosie - 5 lat po wybuchu pandemii znaleźli swój nowy dom na Ziemi-2.

Z Dead Planet #1 dowiadujemy się, że Cyborg wysłał sygnał ratunkowy z macierzystej wersji naszej planety - Liga Sprawiedliwości postanowiła na niego odpowiedzieć. Sęk w tym, że większość jej członków, z Batmanem, Supermanem i Wonder Woman na czele, padła ofiarą pandemii. I tak schedę po nich przejęli teraz następcy, odpowiednio: Damian Wayne, Jonathan Kent i Cassie Sandsmark.

W trakcie zainicjowanej przez Cyborga misji ratunkowej nowa wersja Ligi dotarła do strefy kwarantanny, którą utworzono nad Ziemią - pieczę nad tym miejscem sprawuje członek Korpusu Zielonych Latarni, Kilowog. Twórcy opowieści pozwolili sobie w tym momencie na emocjonalny zabieg; gdy młody Kent chciał ruszać w kierunku naszej planety, radary wykryły szybko poruszający się obiekt, który przemieszczał się do strefy kwarantanny. Koniec końców okazało się, że to... pies Krypto, który spotkał się ze swoim właścicielem po latach rozłąki.

Pierwsza odsłona serii pokazuje również, jak mocno zmieniła się rzeczywistość ocalałych postaci. Dość powiedzieć, że przywódczynią ludzkości na Ziemi-2 została Lois Lane, której polityka jest nastawiona na utrzymanie pokojowego status quo. Gdy więc do planety zbliżył się wrogi statek obcych, superbohaterowie przynajmniej początkowo chcieli po prostu odwieść agresorów od ich zamiarów. Do negocjacji z liderem kosmicznej rasy włączyła się później sama prezydent Lane.

Dead Planet #1 potwierdza wreszcie, że przy życiu pozostała większość ludzkich członków Korpusu Zielonych Latarni, którzy wciąż wykonują swoją pracę związaną ze staniem na straży wszechświata. Są to m.in. Guy Gardner, John Stewart, Kyle Rayner, Simon Baz i Jessica Cruz - to oni wzięli na siebie ochronę Ziemi-2, gdy Liga Sprawiedliwości odpowiedziała na sygnał Cyborga.

Komentatorzy w sieci bardzo dobrze oceniają otwarcie nowej serii, zauważając, że motywami przewodnimi najprawdopodobniej będą w niej przekazywanie dziedzictwa i sztafeta pokoleniowa. Podkreśla się też, że na pierwszym etapie opowieści wprowadzono więcej elementów optymistycznych i dających nadzieję niż miało to miejsce w oryginalnym DCeased.

Zobaczcie przykładowe plansze: