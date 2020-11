DC ujawnia nowy sposób na zmartwychwstanie herosów. Wiemy już, kto wróci z zaświatów

DC

W rzeczywistości superbohaterskiej zmartwychwstanie jest na porządku dziennym - z biegiem lat czytelnicy zyskiwali coraz większą pewność, że zmarłe postacie prędzej czy później ostatecznie powrócą do żywych. Tego typu zabiegom scenarzyści poddawali największych z największych, przy pomocy rozmaitych metod, od przenoszenia ich świadomości do nowego ciała po machinacje przy liniach czasowych. Teraz DC ujawniło kolejny sposób pokonania śmierci.

W ramach wydarzenia Future State, w którym zobaczymy nowe wersje herosów przyszłości z Batmanem i Wonder Woman na czele, ukaże się także tie-in Robin Eternal. Jego protagonistą zostanie Tim Drake, który najpierw zostanie zabity przez członków opanowującej Gotham City, bezlitosnej organizacji Magistrate, by później zmartwychwstać. Stanie się tak dzięki zaaplikowaniu do jego ciała mającej potężnej moc sprawczą Żywicy Łazarza.

Ten niebezpieczny narkotyk nie tylko regeneruje organizm, ale i potrafi ożywić zmarłe postacie. Z opisu serii wynika jednak, że wracający z zaświatów Drake będzie miał naprawdę spore problemy psychiczne, będące efektem ubocznym zażycia Żywicy Łazarza.

Tak prezentuje się okładka pierwszego zeszytu serii - w galerii znajdziecie również inne grafiki promujące lutowe odsłony Future State: