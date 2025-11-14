placeholder
Zack Snyder publikuje kolejne zdjęcie Batmana. „Dopiero zaczynam”

Zack Snyder opublikował nowe zdjęcia Bena Afflecka jako Batmana, by uczcić kamień milowy w swojej instagramowej karierze, ponieważ w sześć tygodni zdołał zebrać 300 tysięcy obserwujących. „Dopiero zaczynam” — zapowiedział reżyser Ligi Sprawiedliwości.
Paulina Guz
batman 
Zack Snyder
Batman Snyder Affleck Fot. Zack Snyder (@zacksnyder na Instagramie)
Zack Snyder na Instagramie opublikował całkiem nowe zdjęcie Bena Afflecka jako Mrocznego Rycerza z filmu Batman v Superman: Świt Sprawiedliwości. W ciągu ostatnich kilku tygodni reżyser rozpieszczał swoich fanów wieloma takimi nigdy wcześniej nieupowszechnianymi fotografiami z planu swojego autorstwa. Ten post jest jednak szczególny, ponieważ twórca świętuje w nim zebranie 300 tysięcy obserwujących w zaledwie 6 tygodni od założenia konta na platformie. A zapowiada, że dopiero się „rozkręca”. 

Dziękuję za 300 tysięcy obserwujących. Spędziłem tutaj fajnych sześć tygodni, a dopiero zaczynam. To zdjęcie wykonałem aparatem Leica Monochrom przy użyciu obiektywu 50 mm — więcej wkrótce.

Na samym dole znajdziecie też wszystkie zdjęcia z DCEU, jakie Zack Snyder opublikował na swoim Instagramie do tej pory.

Czy Zack Snyder wróci do DC?

Zack Snyder prawdopodobnie ma na myśli to, że dopiero zaczyna swoją przygodę na Instagramie i wkrótce opublikuje jeszcze więcej nowych zdjęć ze swoich starych filmów. Reżyser przyznał wcześniej, że kochał swoją przygodę z DCEU. W pewnym momencie zdał sobie jednak sprawę, że jego mroczna interpretacja superbohaterów niekoniecznie rezonuje z większością widzów.

Obecnie jest w stałym kontakcie z Jamesem Gunnem. Filmowcy przyjaźnią się ze sobą. Zack Snyder okazał wsparcie dla DCU zarówno publicznie, jak i prywatnie. Nie można też wykluczyć, że pewnego dnia wróci do uniwersum. Mamy bowiem Elseworlds, w którym mieszczą się produkcje, rozgrywające się poza główną osią czasu DC, na przykład Batman od Matta Reevesa. Snyder pewnego dnia mógłby w jego ramach coś nakręcić.

DCEU Zacka Snydera - wszystkie nowe zdjęcia

Poniżej znajdziecie wszystkie nowe zdjęcia z DCEU, które Zack Snyder opublikował na swoim Instagramie. Przedstawiają Batmana, Supermana i... Jokera. Zobaczcie sami. 

DCEU - nowe zdjęcia z Instagrama Zacka Snydera

DCEU - nowe zdjęcia z Instagrama Zacka Snydera
Źródło: Instagram Zacka Snydera (https://www.instagram.com/zacksnyder)
Źródło: comicbookmovie.com

Paulina Guz
Powiązane filmy

6,6

2016
Batman v Superman: Świt sprawiedliwości
Oglądaj TERAZ Batman v Superman: Świt sprawiedliwości Sci-Fi
placeholder

