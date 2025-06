fot. DC

Od dawna wiadomo, jakie plany na DCU ma James Gunn. Te zostały zapowiedziane w formie oficjalnej prezentacji zaplanowanych filmów oraz seriali, choć w skład nowego uniwersum mają z czasem też wchodzić gry oraz komiksy. DCU zaliczyło swój debiut przy okazji Koszmarnego Komanda, ale na wielki ekran wleci dopiero z impetem wraz z premierą Supermana w lipcu 2025 roku. Po czasie nieoczekiwanie w rozpisce pojawił się jeszcze jeden film, do którego scenariusz jest już gotowy, a prace mają rozpocząć się niebawem. Jaka była historia Clayface'a i dlaczego pojawił się bez zapowiedzi?

Tę sytuację wyjaśnił sam James Gunn. Przed przytoczeniem jego słów warto też przypomnieć obecną sytuację DCU. Po premierze Supermana widownia otrzyma jeszcze 2. sezon Peacemakera, a potem czeka ją długa przerwa od nowego uniwersum. Dopiero Latarnie pojawią się w HBO wiosną 2026 roku i później latem Supergirl: Woman of Tomorrow. Druga połowa 2026 roku wygląda zatem na pustą. A co na to James Gunn i dlaczego Clayface dołączył do DCU, a nie jako osobna historia typu Elseworld pokroju Batmana Matta Reevesa?

Cóż. Po prostu DCU potrzebowało więcej treści. Mike Flanagan to osoba, z którą przyjaźnię się od dawna i napisał do mnie w sprawie Clayface'a. To było na samym początku mojej pracy w DC. Szczerze mówiąc nie sądziłem, że to projekt, który zostanie zrealizowany, ale kiedy przedstawił mi swój pomysł, to powiedziałem: "O, chol***". To jest super. To body horror, który akurat dzieje się w DCU. Później napisał scenariusz i ten również okazał się fantastyczny. Początkowo nie planowaliśmy jednak tworzyć Clayface'a.

Gunn przyznał, że ta produkcja na pewno powstanie, a scenariusz po poprawkach Hosseina Aminiego jest jeszcze lepszy.

