DCU - Joe Manganiello nie zagra Deathstroke’a w nowym uniwersum. James Gunn poradził mu „odpuścić”

James Gunn i Peter Safran tworzą nowe uniwersum DC, które odcina się grubą kreską od poprzednich produkcji studia. Wciąż nie jest do końca jasne, którzy aktorzy powrócą do swoich ról, ale Joe Manganiello został pozbawiony jakichkolwiek złudzeń, że raz jeszcze wcieli się w Deathstroke’a. Aktor miał okazję zagrać tego antagonistę w Lidze Sprawiedliwości Zacka Snydera i na tym jego udział w superbohaterskich produkcjach DC się zakończył. W rozmowie z ComicBook.com aktor przyznał, że nawet James Gunn poradził mu odpuścić i zająć się innymi projektami.

Joe Manganiello nie wróci do roli Deathstroke’a

Joe Manganiello miał powrócić do roli Deathstroke’a w Batmanie od Bena Afflecka, ale ostatecznie film nie doszedł do skutku. Następnie aktor napisał scenariusz do produkcji poświęconej swojemu antagoniście. DC Comics na podstawie tej historii chciało stworzyć powieść graficzną, która miała stać się przyczyną, do ponownego rozważenia nakręcenia filmu, gdyby któryś z reżyserów był zainteresowany tym projektem.

Uniwersum zostało jednak zresetowane i James Gunn poradził aktorowi, aby odpuścił dalszą walkę o rolę Deathstroke’a:

James Gunn to mój kumpel i mieliśmy okazję rozmawiać na ten temat, ponieważ Jim Lee z DC Comics chciał, abym stworzył serię powieści graficznych na podstawie scenariusza, który napisałem do filmu o początkach Deathstroke'a. Kiedy DCEU chyliło się ku upadkowi, to wszystko poszło na marne. Jim to przeczytał i chciał, żeby zrobić z tego komiks, ale nikt nie mógł mnie zapewnić, że jeśli przyciągnie to uwagę reżyserów i producentów, to będę mógł wrócić do roli. W końcu James Gunn powiedział do mnie: „Odpuść”. Więc tak zrobiłem.

Jak dotąd jedynymi potwierdzonymi aktorami, którzy wrócą do swoich ról pomimo skasowania poprzedniego uniwersum jest obsada serialu Peacemaker oraz Xolo Maridueña, który ma ponownie wcielić się w Blue Beetle’a.

