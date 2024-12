DCU kontra DCEU - jakie były początki obu uniwersów? James Gunn chwali Marvela

foto. Max

Już jutro, tj. 5 grudnia 2024 roku, wystartuje nowy rozdział jeśli chodzi o adaptacje komiksów DC. Koszmarne Komando jest pierwszym serialem z uniwersum, nad którym pieczę sprawuje James Gunn oraz Peter Safran. Krytycy w swoich recenzjach wychwalają nową produkcję, która jest bardziej niż udanym startem dla DCU. Od razu padły też porównania do początków DCEU, które zapoczątkował film Człowiek ze stali Zacka Snydera. Jak ta produkcja wypada na tle Koszmarnego Komanda jeśli chodzi o recenzje krytyków?

Można tu mówić o przepaści, gdy porówna się oceny obu produkcji. W chwili pisania tego tekstu Koszmarne Komando w serwisie Rotten Tomatoes otrzymało 95% pozytywnych recenzji. Dla porównania Człowiek ze stali z 2013 roku jest "zgniły" z wynikiem 57% pozytywnych recenzji.

James Gunn chwali Marvela

W stworzeniu Koszmarnego Komanda pomagał Dean Lorey, który współtworzył inną, udaną animację ze świata DC, czyli Harley Quinn. W wypowiedzi dla The Hollywood Reporter chwalił proces produkcji oraz samego Jamesa Gunna.

To było jedne z najlepszych doświadczeń, jakie miałem. Nie musiałem konsultować się z nikim więcej poza Jamesem. To było jak zakupy w tylko jednym sklepie.

James Gunn odpowiedział na to, przy okazji chwaląc Marvel Studios, które zainspirowało go jeśli chodzi o przebieg prac nad serialem.

Konsultowanie się z wieloma osobami potrafi być uciążliwe. Taka bezpośrednia praca to coś, co wziąłem od Marvela. Zdarzały się momenty dyskusji, ale w ten najlepszy możliwy sposób. Zawsze to prowadziło do ciekawych konkluzji. Nie chodziło o żadną politykę i obieranie stron. Tak powstało Koszmarne Komando. Tylko ja i Dean pracujący nad tym razem, bez unoszenia się ego.