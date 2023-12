Dead by Daylight otrzyma grę single-player. Za sterami twórcy Until Dawn i serii The Dark Pictures

fot. materiały prasowe

Reklama

Twórcy Dead by Daylight, firma Behavior Interactive, ogłosili swoje plany dotyczące rozszerzenia uniwersum, a jednym z projektów jest tytuł jednoosobowy, tworzony we współpracy z Supermassive Games. To uznane studio, które w swoim dorobku ma znakomite tytuły wpisujące się w gatunek. Na tej liście znajdują się m.in. Until Dawn czy cykl The Dark Pictures.

Zważywszy na dotychczasowe osiągnięcia studia Supermassive Games, zastanawiającym jest czy niezapowiedziana gra przyjmie podobne podejście do narracji i rozgrywki, czy może Supermassive Games we współpracy z Behavior Interactive stworzy coś nowego, bardziej w klimacie gry akcji z elementami horroru, thrillera, zachowując jednocześnie umiejętności narracyjne, z których znane jest studio.

https://twitter.com/DeadbyDaylight/status/1732460041758822411

Na szczęście fani obu zespołów nie będą musieli długo czekać, aby dowiedzieć się nieco więcej na temat tego aktualnie niezatytułowanego tytułu. Odpowiedzi na pytania z pewnością dostarczy gala wręczenia nagród The Game Awards. Zapowiedziano bowiem, że właśnie na tym show ujawniony zostanie ten projekt.