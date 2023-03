Dead by Daylight - powstanie ekranizacja popularnej gry online. Projektem zajmą się firmy Jamesa Wana i Jasona Bluma

fot. materiały prasowe

Serwis Variety ujawnił, ze powstanie ekranizacja Dead by Daylight, popularnej sieciowej produkcji, w której grupa czterech osób stara się przetrwać starcie z zabójcą sterowanym przez piątego gracza. Produkcja ta zadebiutowała w 2016 roku, ale nadal cieszy się sporym zainteresowaniem i jest rozwijana o nową zawartość - wśród niej nie zabrakło współprac z innymi popkulturowymi markami, takimi jak Silent Hill, Resident Evil czy Stranger Things.

Za film mają odpowiadać firmy Atomic Monster oraz Blumhouse we współpracy z Behaviour Interactive, twórcami gry. Niestety na efekty będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, bo dopiero rozpoczęto poszukiwania reżysera oraz scenarzysty do tego projektu. Szczegóły na temat fabuły również nie są znane, ale twórcy ekranizacji będą mieli z czego wybierać. Na przestrzeni lat w Dead by Daylight pojawiło się 31 zabójców, z czego aż 20 to zupełnie nowe postacie, które nie pochodzą z innych dzieł popkultury.

Nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani mogąc pracować z Jasonem Blumem i Jamsem Wanem, dwoma gigantami branży horrorów, nad dalszym rozwijaniem uniwersum Dead by Daylight - powiedział Stephen Mulrooney, wiceprezes Behaviour Interactive.