Złe wieści dla fanów anime. Warner Bros. już nie stworzy live-action klasyka

Manga autorstwa Katsuhiro Otomo była wydawana od 1982 roku do 1990 roku. Na jej podstawie powstał pełnometrażowy film anime, który zadebiutował w 1988 roku. Historia Akiry jest utrzymana w postapokaliptycznym i cuberpunkowym klimacie. Opowiada o dwóch nastoletnich członkach gangu motocyklowego. W pewnym momencie u jednego z nich, który do tej pory był zawsze najsłabszy i wyśmiewany wśród rówieśników, budzą się potężne moce. Z czasem chłopak wymyka się spod kontroli rządu i staje się zagrożeniem dla świata. Może go powstrzymać jedynie jego najlepszy przyjaciel.

Akira: co teraz stanie się z live-action?

Prace nad adaptacją Akiry trwają od niemal dwóch dekad. W projekt było zaangażowane wiele różnych nazwisk przez te lata: z reżyserów chociażby Stephen Norrington, Albert Hughes, Jaume Collet-Serra, a z aktorów Michael Pitt, Garret Hedlund, Kristen Stewart, Helena Bonham-Carter i Ken Watanabe. Taika Waititi – znany z takich głośnych produkcji jak Jojo Rabbit, Co robimy w ukryciu czy Thor: Ragnarok – jeszcze w 2023 roku mówił, że chce nadal pracować nad live-action Akiry, bo jest wielkim fanem oryginału.

Podobno trwa teraz licytacja o Akirę, ale nie wymieniono żadnych stron. Nie da się jednak ukryć, że choć projekt ma ogromny potencjał, to niesie za sobą również duże ryzyko: w przeszłości aktorskie wersje hitów anime nie zawsze wychodziły, o czym świadczy głośna porażka Ghost in the Shell ze Scarlett Johansson w roli głównej.

