Dziś startuje BellaTofifest 2025. Co warto obejrzeć poza filmem Teściowie 3?

fot. materiały prasowe

Reklama

Wystartował festiwal filmowy BellaTofifest w Toruniu. Znakomite wydarzenie dla fanów kina – nie tylko artystycznego – trwa aż do 4 lipca, a przez ten czas nie zabraknie atrakcji. Motywem przewodnim jest Leon Zawodowiec, którego będzie można ponownie obejrzeć na wielkim ekranie, podobnie jak inne filmy reżysera Luca Bessona. Największym wydarzeniem dla wielu będzie festiwalowa premiera komedii Teściowie 3 – to jedyna i niepowtarzalna okazja, by obejrzeć oczekiwaną kontynuację prawie trzy miesiące przed premierą kinową!

BellaTofifest 2025 – co obejrzeć?

Wybraliśmy dla Was kilka ciekawych filmowych atrakcji – zobaczcie je na naszym Instagramie!

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Od fanów dla fanów (@naekranie_pl) ROZWIŃ ▼

Poza tym na bieżąco recenzujemy filmy konkursowe – część recenzji można już znaleźć na podstronie z publikacjami związanymi z festiwalem! Zachęcamy do lektury i seansów, a także do rozmowy z nami na miejscu!

Pełny program z podziałem na dni dostępny jest na stronie festiwalu BellaTofifest, do której odsyłamy. Pod podanym linkiem znajdziecie pełny harmonogram wraz z możliwością zakupu biletów do kina.

BellaTofifest to festiwal inny niż wszystkie – choć, jak na każdym, dominuje kino artystyczne, atmosfera jest tu luźna i otwarta, a zaproszeni goście chętnie rozmawiają z festiwalowiczami. To miejsce, w którym króluje miłość do kina – bez względu na to, czy jesteście po prostu entuzjastami, aktorami czy krytykami filmowymi. Od 28 czerwca do 4 lipca wszyscy jesteśmy tacy sami: ludźmi, którzy chcą obejrzeć dobre filmy.