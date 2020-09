Dead by Daylight wypięknieje. Gra trafi na PS5 i Xbox Series X

Starbreeze

Dead by Daylight może i nie jest najlepszą grą pod słońcem, ale to tytuł szalenie grywalny i ciągle wspierany przez twórców. Z latami, które upłynęły od premiery gry, produkcja nabrała kolorytu, rozrosła się niemiłosiernie oraz wypiękniała. Wkrótce zaś pojawi się okazja do kolejnego poprawienia warstwy wizualnej, bo twórcy zapowiedzieli, że trafi ona na nowe platformy - PlayStation 5 i Xbox Series X.

Gra na tych sprzętach doczeka się rozdzielczości 4K i płynności rozgrywki na poziomie 60 klatek na sekundę. Deweloperzy planują m.in. skupić się na ulepszeniu oświetlenia, animacji postaci i ogólnej jakości obrazu. Co ważne, posiadacze Dead By Daylight na PS4 i XBO, za wersję gry na nowe platformy nie zapłacą nawet złotówki. Dla tych graczy będzie ona dostępna za darmo. Pojawiło się również zapewnienie, że przesiadka na nową generację nie będzie wymagała rozpoczęcia zabawy od nowa, bo postępy użytkowników zostaną przeniesione.