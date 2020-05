Silent Hill rzeczywiście powróci... jako nowa zawartość w grze Dead by Daylight

Behaviour Interactive

W sieci od dłuższego czasu pojawiają się plotki dotyczące rzekomo zbliżającego się powrotu Silent Hill, legendarnej serii horrorów od firmy Konami. I takiego powrotu rzeczywiście się doczekaliśmy, chociaż z pewnością nie jest to coś, czego oczekiwała zdecydowana większość fanów. Poinformowano bowiem, że zawartość związana z tą popularną niegdyś marką trafi do Dead by Daylight, sieciowej produkcji od studia Behaviour Interactive.

Dead by Daylight wzbogaci się o nową lokację - Midwich Elementary School, a także kolejną ocalałą, którą tym razem będzie Cheryl Mason, główna bohaterka Silent Hill 3. Największe wrażenie robi jednak kolejny zabójca - Piramidogłowy, czyli prawdziwie ikoniczny i przerażający antagonista.

W sieci opublikowano też zwiastun, który prezentuje te nowe elementy.

Serwis IGN opublikował zaś wideo, które przedstawia 10 minut rozgrywki.

Chociaż taka zapowiedź może wydawać się rozczarowująca, szczególnie dla największych fanów kultowych horrorów, to być może jest tu też drugie dno. Nie można przecież wykluczyć, że ta nietypowa współpraca ma na celu przypomnienie wszystkim o marce i zaostrzyć apetyty przed ujawnieniem pełnoprawnej kontynuacji.