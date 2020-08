Ghost of Tsushima to wielki finansowy sukces Sony. Będzie kontynuacja?

SIE

Firmy z branży gier nie zawsze chętnie dzielą się wynikami finansowymi sowich produkcji. Czasami jednak do sieci trafiają konkretne informacje na ten temat. Tak jest teraz, w przypadku Ghost of Tsushima. Okazuje się, że ostatni tytuł na wyłączność PlayStation 4, sprzedał niemal 2 miliony egzemplarzy cyfrowych w samym lipcu. To naprawdę świetny rezultat - Horizon: Zero Dawn potrzebowało dwóch miesięcy na dojście do takiego wyniku, Days Gone zaś po takim czasie rozeszło się w nakładzie cyfrowym w wysokości 1,3 milionów sztuk.

Już sam ten wynik z pewnością należy do bardzo udanych. Do tego należy doliczyć także pudełkowe egzemplarze - tutaj jednak szczegółów nie podano. Taki sukces gry sprawia zaś, że Sony będzie prawdopodobnie bardziej skłonne, by dać zielone światło dla ewentualnej kontynuacji. Na ten moment żadnych oficjalnych informacji na ten temat nie ma, jednak twórcy zapowiedzieli, że już jesienią tego roku zadebiutuje Legends - darmowa aktualizacja, która wprowadzi tryb co-op do Ghost of Tsushima.