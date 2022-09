Dead For A Dollar: nowy zwiastun. Cóż za westernowy klimat

fot. materiały prasowe

Dead for A Dollar to western Waltera Hilla, który zgromadził istne legendy kina. Oprócz wspomnianego wyżej Christopha Waltza, w obsadzie filmu znalazły się takie gwiazdy jak: Brandon Scott, Warren Burke, Hamish Linklater oraz Guy Burnet. Akcja nadchodzącej produkcji rozgrywać się będzie w Nowym Meksyku w 1897 roku. Film skupiać się ma na słynnym łowcy nagród, który tym razem podejmie się wyzwania odnalezienia zaginionej żony odnoszącego sukcesy biznesmena. Jego kobieta miała rzekomo zostać uprowadzona przez afroamerykańskiego dezertera i skończyć jako przepustka do wyłudzenia wysokiego okupu. Podczas rozpracowywania zagadki zniknięcia kobiety, łowca natrafia na dobrze znanego profesjonalnego hazardzistę i banitę. Z mężczyzną miał już do czynienia, gdy wcześniej osobiście wsadził go do więzienia.

Dead For A Dollar - zwiastun

Quiver Distribution podzieliło się ostatnio trailerem nadchodzącego filmu. Klimat zawarty w zwiastunie jest nieprawdopodobny, a pojedynki rewolwerowców, które zostały ukazane w krótkiej zapowiedzi, zwiastują ciekawe kino. Sprawdźcie sami, jaką atmosferę przyszykowali twórcy.

Dead For A Dollar pojawi się w kinach 6 września 2022 roku.