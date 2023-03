Dead Island 2 - film otwierający grę zapowiada krwawe wakacje w LA

fot. Deep Silver

Firmy Deep Silver i Dambuster Studios opublikowały w sieci wideo otwierające grę Dead Island 2, za którego przygotowanie odpowiadało studio ELASTIC. Materiał jest klimatyczny i prezentuje wybrane lokacje ze słonecznego Los Angeles, ale w mrocznym i krwawym wydaniu, już po tym, jak miasto opanowane zostało przez hordy zombie.

Prace nad Dead Island 2 trwały wiele lat, premierę kilkukrotnie przesuwano i zmieniano studia, które odpowiadały za tworzenie gry. Wszystko wskazuje jednak na to, że tym razem obejdzie się bez dalszych problemów i wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać się z tą produkcją na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X już 21 kwietnia tego roku. A jeśli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej o DI2 już teraz, to zapoznajcie się z naszymi wrażeniami z kilku godzin rozgrywki.