Twórcy Little Nightmares opublikowali tajemniczy teaser. Grafika zapowiada nowy projekt studia

fot. Bandai Namco

Tarsier Studios to szwedzki producent gier, który na rynku obecny jest od 2004 roku. Deweloperzy zyskali jednak większy rozgłos dopiero w roku 2017, kiedy wypuścili na rynek bardzo udane Little Nightmares, które łączyło elementy platformówki, przygodówki oraz survival-horroru. Cztery lata później zadebiutował druga odsłona tej serii, a teraz twórcy najprawdopodobniej szykują się do przedstawienia światu swojego zupełnie nowego projektu.

Wynika to z wpisu, który pojawił się na Twitterze studia. Twórcy wspominają o "nowym świecie", co wydaje się sugerować, że nie będzie to kolejna odsłona znanej marki. Do tweeta dołączono również grafikę, ale ta jest bardzo tajemnicza i trudno cokolwiek z niej wywnioskować. Mroczny klimat wydaje wskazuje jednak na to, że ponownie możemy otrzymać produkcję z elementami grozy.

https://twitter.com/TarsierStudios/status/1638526749385412609