Dead Ringers – pierwszy zwiastun serialu. Thriller Cronenberga w nowej odsłonie!

fot. materiały prasowe

Nowa odsłona popularnego thrillera Dead Ringers (Nierozłączni) doczekała się pierwszego zwiastuna i jest koprodukcją Amazon Studios i Annapurna Television. W roli głównej zobaczymy Rachel Weisz wcielającą się w postać , a raczej postacie Elliot i Beverly Mantle - bliźniaczek wspólnie uwodzących niczego nieświadome kobiety, dzielących się narkotykami i chęcią zmienienia podejścia do opieki zdrowotnej kobiet, nawet kosztem przesuwania granic etyki medycznej.

Dead Ringers - teaser

Autorką serialu, scenariusza i producentką wykonawczą jest nominowana do nagrody Emmy scenarzystka i dramatopisarka Alice Birch (Osobliwość, Sukcesja, Normalni ludzie). W obsadzie serialu znaleźli się także Britne Oldford ( The Umbrella Academy) jako Genevieve, Michael Chernus (Orange is the New Black) jako Tom, Jennifer Ehle (Zero Dark Thirty) jako Rebecca i Emily Meade (Pozostawieni) jako Susan.

Premiera Dead Ringers została zaplanowana na 21 kwietnia . Sześcioodcinkowy serial będzie dostępny od razu w całości na platformie Prime Video.

