Velma - brutalnie szczery zwiastun. Nie zostawili suchej nitki na serialu HBO Max

Screen Junkies, popularny kanał na YouTubie, są znani ze swojej satyrycznej serii szczerych zwiastunów. Tym razem na ich celowniku pojawiła się Velma z HBO Max, czyli jeden z najbardziej znienawidzonych seriali ostatnich lat. Jak można się domyśleć, twórcy nie zostawili na niej suchej nitki.

Z czego nabijają się Screen Junkies? Na przykład jak bardzo ktoś musiał nienawidzić oryginalnej kreskówki Scooby-Doo, by stworzyć Velmę, a także jak bardzo antypatyczną postacią jest główna bohaterka. Twórcy porównali humor serialu do Sztucznej Inteligencji, próbującej desperacko połączyć Family Guy z niebieskim znaczkiem na Twitterze. A to dopiero początek. Zobaczcie sami i oceńcie.

Velma - brutalnie szczery zwiastun

Screen Junkies na filmiku odnieśli się też do czystki, jaką Warner Bros. i HBO Max przeprowadzili wśród animacji. Jak ironicznie zauważa kanał, można by pomyśleć, że przetrwały ją tylko najlepsze tytuły, a jednak jest nich wśród nich Velma.

Warto dodać, że serial nie tylko nie podzielił losu wielu usuniętych animacji, ale mimo bardzo negatywnego odbioru, dostał 2. sezon.

