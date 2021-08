Dead Space Remake - reżyser Assassin's Creed Valhalla za sterami projektu

fot. EA

W lipcu oficjalnie potwierdzono plotki, które od dłuższego czasu pojawiały się w sieci: remake Dead Space rzeczywiście powstaje, a za jego stworzenie odpowiada studio EA Motive. Teraz zaś poznaliśmy nazwisko dyrektora kreatywnego czuwającego nad tym projektem. Jest nim Eric Baptizat, wcześniej związany z Ubisoftem, gdzie pełnił tę samą funkcję przy grze Assassin's Creed: Valhalla, a wcześniej pracował też innymi odsłonami popularnego cyklu o skrytobójcach.

Informacja na temat angażu Bapitzata pojawiła się na jego profilu Linkedin. Z opisu wynika, że dołączył on do zespołu w kwietniu, co może sugerować, że odświeżone Dead Space znajduje się na bardzo wczesnym etapie produkcji i na premierę trzeba będzie czekać dość długo. Wskazuje na to również fakt, że w lipcu pokazano zaledwie krótki teaser, w którym nie znalazły się żadne fragmenty rozgrywki.

Przypominamy, że remake Dead Space zmierza wyłącznie na PC i nową generację konsol, czyli PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Jak na razie nie poznaliśmy nawet przybliżonej daty premiery.