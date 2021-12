Świt Ragnaroku. Nadciąga olbrzymi dodatek do Assassin's Creed: Valhalla

Ubisoft

W dodatku Świt Ragnaroku wcielimy się w postać Odyna, który musi raz na zawsze zakończyć kwestię Ragnaroku, a także uratować syna Baldura, porwanego przez Surtura. Miejscem akcji dodatku do Assassin's Creed: Valhalla jest przede wszystkim kraina Svartalfheim, ale gracze odwiedzą również Asgard czy Jotunheim. Dodatek zadebiutuje 10 marca przyszłego roku i nie jest on częścią przepustki sezonowej. Jeśli posiadacze karnetu chcą w niego zagrać, muszą kupić go tak jak każdy inny gracz. Cena DLC może okazać się sporym zaskoczeniem. Ubisoft wycenił rozszerzenie na 159,90 zł w wersji PC oraz 179 zł w wersji na konsole.

Wysoką cenę Świt Ragnaroku twórcy tłumaczą tym, że jest to niemal pełnoprawna produkcja, tylko na mniejszą skalę, coś jak spin-off serii Uncharted, który również sprzedawany był w podobnej cenie.

Z zapowiedzi Ubisoftu wynika, że dodatek ma zająć nam około 40 godzin i rozgrywać się na około 1/3 powierzchni świata dostępnego w Valhalli. Rozszerzenie ma nam także zrekompensować brak kolejnej odsłony cyklu w przyszłym roku. Wydawca postanowił zrobić sobie krótką przerwę od tej franczyzy.

Assassin's Creed Valhalla zadebiutował w listopadzie minionego roku. Gra w ramach karnetu sezonowego oferuje dwa większe dodatki: Gniew druidów, wydany w maju 2021 roku oraz Obleżenie Paryża, który swoją premierę miał w sierpniu.

