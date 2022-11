Deadpool 3 - kto czarnym charakterem? Spekulacje i przecieki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

materiały prasowe

Daniel Richtman, który doniesienia przeważnie się sprawdzają, dostał w swoje ręce ogłoszenie castingowe dotyczące Deadpoola 3. To po raz pierwszy daje jakieś pojęcie, jaki czarny charakter twórcy chcą tutaj wprowadzić.

Deadpool 3 - czarny charakter

Przede wszystkim Richtman potwierdza, że czarnym charakterem będzie kobieta. Ma być ona przeciwniczką dla Deadpoola i Wolverine'a. Poszukiwana jest aktorka w przedziale wiekowym od 30 do 50 lat.

Do tego poszukiwany jest aktor do innej głównej roli. Tutaj pod uwagę jest brana osoba o innym kolorze skóry niż biały. Chcą tutaj naprawdę mocnego aktora, który też dobrze czuje się w komedii. Ma on mieć wspólne sceny z Ryanem Reynoldsem oraz Hugh Jackmanem.

Na ten moment traktujemy te doniesienia jako plotka, bo nikt nie potwierdza informacji ani ich nie dementuje.

Deadpool 3 - spekulacje

Portal Murphy's Multiverse spekuluje, że może to być postać Danger. Jest ona robotem i zarazem personifikacją klasycznej sali treningowej X-Menów. Opierają tę spekulację na komiksie, który Ryan Reynolds miał w filmiku ogłaszającym powrót Hugh Jackmana do roli Wolverine'a.

Natomiast portal thedirect.com stawia na Lady Deadpool. Wiemy, że Owen Wilson wcieli się w Mobiusa z serialu Loki, więc kwestia multiwersum będzie tutaj kluczowa. Stąd spekulacja o tej postaci.

Pojawia się też teoria o Lady Deathstrike, która w komiksach jest znaną przeciwniczką Wolverine'a. Widzieliśmy ją w filmie X-Men 2. Ostatnią kandydatką jest dorosła X-23 , którą w Loganie grała Dafne Keen.

Deadpool 3 - premiera w 2024 roku.