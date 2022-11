MCU - ranking najbardziej irytujących postaci z filmów i seriali Marvela

Marvel

Znacie to uczucie, gdy oglądając film czy serial trafiacie na nielubianą przez siebie postać i czujecie nagłą potrzebę wyjść z kina/wyłączyć telewizor? Bohatera, mającego budzić grozę, a wywołującego jedynie uśmiech politowania? Postać stworzoną jako comic relief, a w rzeczywistości wprowadzającą na ekran jedynie nudę i marazm. Nie da się ukryć, że w uniwersum Marvela znajdziemy takie indywidua. Są one najczęściej ofiarami scenarzystów, którzy poświęcają im zbyt mało czasu, lub wręcz odwrotnie, przeginają do granic możliwości. Zepsuci herosi i złoczyńcy często rzutują na całą produkcję, przez co zostawiają u widzów niefajny posmak po jej obejrzeniu.

W poniższym rankingu zebraliśmy naszym zdaniem najbardziej irytujące postacie z MCU i odpowiednio ułożyliśmy. Na pierwszym miejscu znajduje się więc bohater, którego dosłownie nie możemy znieść. Zapraszamy do zapoznania się z galerią i z góry przepraszamy za zebranie tylu słabych postaci w jednym miejscu. Na koniec jedna uwaga: ranking, jak każdy inny jest subiektywny. Postać, która nas irytuje, nie musi tak działać na innych. Przy pierwszej dziesiątce znajdziecie też argumentację naszych wyborów. Wyjaśni ona, czemu to właśnie te postacie zasługują na najwyższe pozycje w naszym zestawieniu.

MCU - ranking najbardziej irytujących postaci

34. Karli Morgenthau (Falcon i Zimowy żołnierz)