Deadpool 3 - Emma Corin przerywa milczenie. Mówi o roli złoczyńcy

W aktorskim portfolio Emmy Corrin znajdują się między innymi takie produkcje jak The Crown i Kochanek Lady Chatterley. Teraz na osobę aktorską czeka nowe wyzwanie w postaci tajemniczej roli w Deadpoolu 3. I dzięki rozmowie z Empire wiemy, jak czuje się ze swoim nadchodzącym debiutem w MCU. Zobaczcie sami.

Deadpool 3 - Emma Corrin o roli złoczyńcy

Przypominamy, że do tej pory wiedzieliśmy tylko, że w filmie Emma Corrin - identyfikujące się jako osoba niebinarna i używające formy neutralnej - wcieli się w złoczyńcę.

Czuję ekscytację na myśl o graniu złoczyńcy. Nigdy tego nie robiłom, więc jest to coś, czego chcę spróbować. Słyszałom o projekcie, ale - klasycznie dla Marvela - nie mogli mi nic o nim powiedzieć. Absolutnie nic. Więc gdy go spotkałom, nie miałom pojęcia, o co chodzi.

Co ciekawe, Shawn Levy postanowił obsadzić Emmę Corrin po tym, jak zobaczył jejgo występ na scenie w sztuce Orlando.

