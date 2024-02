Deadpool 3 – kolejna grafika. Ten szczegół potwierdza powrót ważnej postaci?

materiały prasowe

Pierwszy zwiastun Deadpoola 3 zbliża się wielkimi krokami. Disney zamierza wypuścić trailer przy okazji Super Bowl, które odbędzie się w nocy z 11 na 12 lutego. Zanim studio zaprezentuje fragmenty nadchodzącego filmu Marvela, do sieci trafiła kolejna promocyjna grafika, tym razem pozwalająca bliżej przyjrzeć się postaci Wolverine’a. Podobnie jak w poprzednich materiałach, Logan ma na sobie kultowy żółty strój, założoną maskę i wyciągnięte szpony z adamantium.

Fani przykuli uwagę do pewnego szczegółu, który widnieje na grafice. Po lewej stronie możemy zauważyć sztylet sai, podobny do tego, którym posługiwała się Elektra. Jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć do Deadpoola 3 pojawiły się doniesienia, że Jennifer Garner wróci do roli Elektry Natchios. Informacje nie zostały jak dotąd potwierdzone, ale ten detal na grafice ponownie rozbudził nadzieje widzów.

https://twitter.com/MyTimeToShineH/status/1755568560347160759

Deadpool 3 - obsada i data premiery

W nowych rolach zobaczymy Emmę Corrin w roli antagonistki, a także Matthewa Macfadyena jako agenta TVA, czyli organizacji, którą fani mogą znać z serialu Loki. W powracających rolach pojawią się Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colossus), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), Shioli Kutsuna (Yukio) oraz Rob Delaney (Peter).

Deadpool 3 - premiera 26 lipca 2024 roku w kinach.

