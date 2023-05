Deadpool 3 ma problem. Ryan Reynolds ma zakaz improwizowania

Fox

Jak donosi Collider, Deadpool 3 jest już kręcony, ale film odczuwa gigantyczny wpływ trwającego strajku scenarzystów. Na razie Marvel Studios nie podjęło decyzji o wstrzymaniu prac, ale nie jest wykluczone, że będą do tego zmuszeni. Scenarzystami są tutaj Zeb Wells, Rhett Reese oraz Paul Wernick. Jednak przez to, że Ryan Reynolds aktywnie z nimi przy tym pracował jako współscenarzysta, twórcy mają duży problem.

Deadpool 3 - wpływ strajku scenarzystów

Na mocy zasad Gildii Scenarzystów w trakcie strajku nie wolno scenarzystom wprowadzać absolutnie żadnych zmian w trakcie pracy na planie. Reynolds jest oficjalnie scenarzystą, więc tym samym prawnie ma zakaz absolutnego improwizowania na planie. W przypadku pracy nad Deadpoolem 3 jest to gigantyczny problem, bo Reynolds podczas kręcenia poprzednich części non stop improwizował, wprowadzając różne żarty, które ostatecznie widzieliśmy na ekranie. Jeśli strajk będzie się przedłużać, a na razie nie widać na horyzoncie możliwego końca, Marvel może być zmuszony do przerwania prac, bo odbije się to na jakości filmu.

Co ciekawe, Hugh Jackman i Ryan Reynolds mieli podobną sytuacją, gdy pracowali nad filmem X-Men Geneza: Wolverine, który z uwagi na strajk scenarzystów z 2008 roku, był kręcony bez udziału scenarzystów. Wówczas Reynolds ujawnił, że wszystkie dialogi jego postaci były jego autorstwa, ale jako że nie był scenarzystą, to mógł to zrobić. Jednak brak udziału scenarzystów doprowadził do stworzenia jednego z najgorzej ocenianych filmów o X-Menach.

Deadpool 3 - premiera w listopadzie 2024 roku.