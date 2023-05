Doktor Strange 2 - Daniel Craig miał zagrać w MCU. Elizabeth Olsen potwierdza

fot. Marvel Studios

W filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu cameo zaliczyło kilku aktorów. W gronie Illuminati znaleźli się Anson Mount jako Black Bolt, Chiwetel Ejiofor jako Karl Mordo, Hayley Atwell jako Kapitan Carter, Patrick Stewart jako Profesor Xavier, Lashana Lynch jako Kapitan Marvel oraz John Krasinski jako Pan Fantastyczny (John Krasinski).

Według różnych doniesień w tej produkcji zaliczanej do MCU miał również wystąpić Daniel Craig, który znany jest z wcielania się w Jamesa Bonda. Ostatecznie go nie zobaczyliśmy w filmie, ale od tego czasu pojawiały się informacje o jego roli. Początkowo mówiło się, że miał zagrać Reeda Richardsa, ale wycofał się z projektu z powodu obaw związanych z kręceniem produkcji w czasach pandemii koronawirusa. Jednak w lipcu 2022 roku do sieci trafiły szkice koncepcyjne ukazujące Craiga jako Baldera Odważnego, przybranego brata Thora. Darrell Warner jakiś czas później podzielił się pomalowaną wersją tego szkicu. Ponadto fani dostrzegli, że w usuniętej scenie, którą opublikowała CC Ice, czyli dublerka Elizabeth Olsen, na podłodze kwatery głównej Illuminati znajduje się martwa postać w podobnym stroju, ale nigdy jej nie skomentowano.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - szkice koncepcyjne

W podcaście Happy Sad Confused Josh Horowitz spytał się Elizabeth Olsen, która wcielała się w Scarlet Witch, o rolę Daniela Craiga w filmie. Wymiana zdań potwierdza, że aktor miał zagrać Baldera Odważnego.

Horowitz: Zapytałem go o rolę Baldera Odważnego.

Olsen: Tak, myślałam, że tak się właśnie stanie.

Horowitz: To gdzie jest Daniel Craig?

Olsen: Tak, widziałam szkic. Zrobili kostium. Mieli to zaprojektowane.

Craig nie raz był pytany o swoją rolę w Doktorze Strange'u w multiwersum obłędu, ale zawsze jej zaprzeczał. Ostatecznie wybrał inne projekty, w których zagrał, jak Glass Onion: Film z serii Na noże.