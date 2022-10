Deadpool 3: Ryan Reynolds o Wolverinie. Prawdziwym szefem jesteście wy - widzowie

Fot. Marvel

Wielu fanów zastanawiało się, jaki będzie Deadpool 3 pod szyldem Marvel Studios. Ich ekscytację podsyciła informacja, że w widowisku wystąpi Wolverine, w którego ponownie wcieli się Hugh Jackman. To ogłoszenie wielkiego powrotu bohatera wstrząsnęło Internetem, a Ryan Reynolds postanowił podzielić się tym, co o tym sądzi i wyraził, jak bardzo docenia reakcję widzów na to ogłoszenie.

Przypominamy, że Hugh Jackman na przestrzeni lat stworzył ikoniczne ekranowe wcielenie Wolverine'a, za którym widzowie tęsknili po tym, jak po raz ostatni pojawił się jako bohater w filmie Logan.

fot. materiały prasowe

Deadpool 3 - Ryan Reynolds o Wolverinie

Ryan Reynolds w rozmowie z Forbes poruszył kulisy powrotu Hugh Jackmana jako Wolverine'a w Deadpoolu 3. Powiedział, że siedział nad tymi zapowiedziami już od kilku tygodni i to jedna z tych sytuacji, gdy trzęsie ci się ręka wciskając przycisk "udostępnij" - w końcu przywołał tak kultową postać z popkultury.

Czuję się dokładnie tak samo, jak fani. Jestem równie podekscytowany powrotem tej postaci na jeszcze jedną przygodę, szczególnie w takich okolicznościach. Myślę, że to coś, na co ludzie czekali od dawna: by zobaczyć ten duet razem na dużym ekranie. I właśnie to chcemy pokazać.

Ryan Reynolds: prawdziwym szefem są widzowie

Dodał, że pierwszy Deadpool w ogóle by nie powstał, gdyby właśnie nie widzowie. Jego zdaniem prawdziwym szefem są osoby siedzące przed ekranem i publiczność naprawdę docenia to, że posiada pewną władzę nad historiami i tym, dlaczego są opowiadane.

Czują się w pewien sposób autorami i właścicielami tego sukcesu, więc moim zdaniem to ważne, by nigdy nie zapomnieć o tym, kto tu jest prawdziwym szefem. A są nim ludzie przed domowymi i kinowymi ekranami [...]

