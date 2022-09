Hugh Jackman powróci jako Wolverine w Deadpoolu 3! Wideo Ryana Reynoldsa przejdzie do historii

20th Century/Disney

Hugh Jackman wraca do roli Wolverine'a - to może być jedno z najważniejszych ogłoszeń ostatnich lat w całej popkulturze. Australijski aktor raz jeszcze sportretuje Logana w filmie Deadpool 3, co ujawnił w mediach społecznościowych sam Ryan Reynolds. Zdradzające tę zaskakującą wiadomość wideo z całą pewnością przejdzie do historii kina superbohaterskiego.

Odtwórca roli Pyskatego Najemnika najpierw wyraził ubolewanie z powodu nieobecności na wydarzeniu D23 Expo, by później sugerować swoją artystyczną niemoc. W końcowej fazie materiału Reynolds wyjawia jednak, że istnieje pewien pomysł - wtedy zwraca się do przechadzającego się za nim Jackmana, który zgadza się na "zagranie Wolverine'a jeszcze ten jeden raz". Spójrzcie sami - zobaczycie tu w dodatku prawdopodobne logo filmu:

Wideo zdradza, kiedy Deadpool 3 wejdzie na ekrany kin - będzie to 6 września 2024 roku. Do całej sytuacji na Twitterze odniósł się również reżyser nadchodzącej produkcji, Shawn Levy, który przyznał, że powyższa informacja "wypalała mu dziurę w ustach od tygodni".

Nie zabrakło także krótkiego, aczkolwiek niezwykle wymownego komentarza ze strony samego Jackmana:

Szczegóły fabularne Deadpoola 3 nie są na razie znane. Prezes Marvel Studios, Kevin Feige, zapewniał niedawno fanów, że produkcja nawet pod szyldem Disneya/Marvela wejdzie na ekrany z kategorią R.

Hugh Jackman po raz ostatni wcielił się w Rosomaka w filmie Logan: Wolverine, który miał swoją premierę w 2017 roku.

