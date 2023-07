Deadpool 3 - Wolverine w żółtym kostiumie z komiksów! Oficjalne zdjęcie!

fot. materiały prasowe

Pierwsze zdjęcie z Deadpoola 3 pokazuje nam Pyskatego Najemnika (Ryan Reynolds) w towarzystwie Wolverine'a granego przez Hugh Jackmana. Po raz pierwszy w historii aktorskich przygód tej postaci ma on na sobie żółty kostium jak w komiksach. Do tej pory w ani jednym filmie takowego nie miał. Jedynie w usuniętej scenie z The Wolverine miał taki w pudle.

Deadpool 3 - zdjęcie

fot. Marvel Studios

Za kamerą stoi Shawn Levy. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, ale wiemy, że historia będzie związana z motywem multiwersum, czyli alternatywnych światów równoległych. Na dobre multiwersum zostanie tutaj otwarta i to oznacza, że będzie mieć kluczowy wpływ na każdą produkcję rozgrywającą się po Deadpoolu 3.

W obsadzie są między innymi Morena Baccarin, Matthew MacFadyen, Emma Corin, Stefan Kapicic, Karan Soni i Leslie Uggams,

Deadpool 3 - premiera w kinach w maju 2024 roku.

