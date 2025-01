Rebis

Spotkanie z Ramą to wysoko oceniana książka z gatunku hard science fiction, która w 2021 roku wzbudziła zainteresowanie Hollywood. Wówczas ogłoszono plany adaptacji kinowej, której reżyserem miał zostać Denis Villeneuve, twórca obu części Diuny. Od tamtej pory projekt zamilkł. Niedawno ktoś w końcu zapytał reżysera, co dalej z adaptacją.

Spotkanie z Ramą w kinach

W nowym wywiadzie Denis Villeneuve przyznał, że wciąż istnieje szansa na realizację projektu. Nie ma jednak optymistycznych konkretów, na które fani czekali.

- Istnieje możliwość adaptacji książki Arthura C. Clarke’a pod tytułem Spotkanie z Ramą. Podobnie jak w przypadku 2001: Odysei kosmicznej, to historia o spotkaniu astronautów z inną cywilizacją. Opowiada o tym, jak mogłaby wyglądać przyszłość w kontekście technologii, która realistycznie może powstać. To właśnie odróżnia ten projekt od Diuny, która jest bardziej fantastyką. Po raz pierwszy miałbym okazję pracować przy hard science fiction. Chciałbym to zrobić przynajmniej raz w życiu.

Spotkanie z Ramą – o czym jest książka?

Tak opisuje ją wydawnictwo: w roku 2131 w Układzie Słonecznym pojawia się tajemniczy obiekt, nazwany – zgodnie z mitologią hinduską – Ramą. Obiekt okazuje się na tyle fascynujący, że Ziemianie organizują wyprawę, by dokładnie go zbadać. To z pozoru proste zadanie niespodziewanie prowadzi do serii zaskakujących wydarzeń.

Na ten moment nie ujawniono żadnych szczegółów dotyczących produkcji. Najprawdopodobniej projekt będzie musiał zaczekać, ponieważ reżyser niedługo rozpoczyna prace nad Diuną 3.