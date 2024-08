X-23 z Deadpool & Wolverine nie jest wariantem. Aktorka zdradziła los swojej postaci po Logan: Wolverine

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel Studios

Reklama

Jeszcze przed premierą Deadpool & Wolverine Marvel odkrył jedną z tajemnic filmu, że Dafne Keen powróci do roli X-23. Laurę poznaliśmy w Logan: Wolverine i od dłuższego czasu pojawiały się plotki, że aktorka będzie miała okazję ponownie zagrać tę bohaterkę. Jej postać ma ogromny wpływ na Wolverine’a i jego przemianę, stając się nie tylko nostalgicznym powrotem do produkcji Jamesa Mangolda, ale również odgrywając istotną rolę w całej historii. Keen w rozmowie z ComicBook.com wyjaśniła, czy jej X-23 to jeden z wariantów oraz co działo się z jej postacią po Logan: Wolverine.

Deadpool & Wolverine - Dafne Keen ujawnia dalsze losy X-23 po Logan: Wolverine

Aktorka przyznała, że gdy otrzymała propozycję ponownego zagrania Laury, miała wiele pytań, dotyczących jej postaci:

Shawn [Levy] i Ryan [Reynolds] to bardzo inteligentni ludzie. Byłam gotowa być tą irytującą aktorką, który pyta: „A co z tym?”. Mieli odpowiedź na wszystko. Spytałam się: „Więc ile dla mojej postaci minęło czasu, czy jestem wariantem, co się dzieje?” Odpowiedzieli: „Nie jesteś wariantem”.

Następnie twórcy Deadpool & Wolverine wyjaśnili Keen, jak potoczyły się dalsze losy Laury, aż trafiła do Pustki:

Powiedzieli: „Chodziłaś z dziećmi przez kilka lat, a potem zostałaś zaatakowana. Jesteś w TVA już od kilku lat. Straciłaś akcent, bo przez jakiś czas byłaś w Ameryce. Jesteś bardzo inteligentnym dzieckiem, nauczyłaś się angielskiego, kiedy byłaś z Loganem... dla siebie samej jesteś Laurą Logana, więc ponowne spotkanie z tą osobą, będzie jak zobaczenie swojego ojca po wielu latach”.

Keen nie zna przyszłości X-23, ale ma nadzieję, że jej bohaterka powróci w kolejnych filmach z MCU:

Bardzo chciałabym wrócić. Zapłaciłabym im, żeby mnie znowu przywrócili. Granie Laury było największym zaszczytem w moim życiu. Według mnie jedynie zarysowaliśmy tę postać, ponieważ jest tak złożona. Jest po prostu fajna, również z punktu widzenia fana.

Deadpool & Wolverine - Ryan Reynolds o powrocie Dafne Keen do roli Laury

Do powrotu Dafne Keen do roli Laury odniósł się Ryan Reynolds w poście w serwisie X, w którym przyznał, że jej sceny razem z Hugh Jackmanem chwytają za serce:

Kiedy Dafne Keen pojawia się w Deadpool & Wolverine, ona staje się wielkim, oświetlonym sercem filmu. Gdy Dafne i Hugh stoją obok siebie, to bardzo emocjonalny moment. Stoi na ramionach filmu Logan, który jest jednocześnie arcydziełem, jak i gigantem. Shawn Levy i ja mieszkaliśmy z nią każdego dnia podczas montażu i miksowania dźwięku w trakcie nieustępliwej postprodukcji. Nawet trzy dni temu, kiedy oglądaliśmy nasze nieudane duble, nadal jestem podekscytowany, widząc ją w tych okularach przeciwsłonecznych. Jestem tak szczęśliwy, że ludzie na całym świecie zostali przeniesieni w lepsze miejsce dzięki Dafne i Hugh Jackmanowi oraz ich niesamowitym występom.

ROZWIŃ ▼

Deadpool & Wolverine - film jest wyświetlany na ekranach kin w całej Polsce.

Aktorzy, którzy powinni zagrać w filmach Marvela - wybraliśmy dla nich role