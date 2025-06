Kolejna część Świata Dysku ukazała się w zmienionej szacie graficznej

Prószyński i S-ka

Czytelnicy Świata Dysku przez lata byli przyzwyczajeni do klasycznych okładek serii tworzonych przez Josha Kirby'ego i Paula Kidby'ego. Ostatnio jednak wydawnictwo Prószyński i S-ka, wzorem zachodnich wydawców, zaczęło wznawiać serię w odświeżonych, bardziej "nowoczesnych" okładkach.

Dzisiaj ukazała się reedycja trzeciego tomu serii stworzonej przez Terry'ego Pratchetta. Równoumagicznienie opowiada o tajnikach dyskowej magii i zastanawia się dlaczego magami zostają tylko mężczyźni. Chociaż w tym aspekcie może się coś zmienić...

Równoumagicznienie w nowej szacie graficznej zostało wydane w twardej oprawie. Książka liczy 320 stron.

Równoumagicznienie - opis i okładka

Jest to opowieść o tym, czym jest magia i dokąd zmierza, a co ważniejsze, skąd się wzięła i po co.

Przedstawiona historia nie pretenduje do odpowiedzi na wszystkie te pytania, może jednak pomóc w wyjaśnieniu, dlaczego Gandalf nigdy się nie ożenił i dlaczego Merlin był mężczyzną. Jest to również opowieść o seksie, choć nie w sensie atletyczno-gimnastycznym, czy też w sensie „policz wszystkie nogi i podziel przez dwa”. Chyba że postacie całkowicie wyrwą się spod kontroli autora – a to nie jest niemożliwe