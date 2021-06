Deadpool coraz bliżej debiutu w MCU? Intrygujące zdjęcie Ryana Reynoldsa

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. 20th Century Fox

Wiemy, że Deadpool ma zostać wprowadzony do MCU. To jest już oficjalny fakt, ale wciąż pozostaje pytanie... jak Marvel Studios to zrobi? I przede wszystkim kiedy? Ryan Reynolds opublikował intrygujące zdjęcie w relacjach na Instagramie, które stało się przyczyną fali spekulacji w social media na temat przyszłości Pyskatego Najemnika. Na fotce widzimy torby podróżne Reynoldsa, a w jednej z nich widnieje maska Deadpoola.

Patrząc na tło można wywnioskować, że Ryan Reynolds nie zrobił tej fotki w domu. Można spekulować, że to poczekalnia dla vipów na lotnisku. Jako że obecnie kręcony jest film Doctor Strange in the Multiverse of Madness w Londynie, jego wyprawa na ten plan wydaje się najbardziej prawdopodobna. W końcu tam multiwersum, czyli alternatywne światy równoległe będą odgrywać kluczową rolę, więc tym samym Marvel Studios ma proste i wręcz oczywiste narzędzie, by zabrać Deadpoola z uniwersum starych X-Menów i wprowadzić go do MCU. To tylko spekulacje i nie ma na razie żadnej pewności, przecieków ani tropów mogących je potwierdzić. Równie dobrze fotka Reynoldsa może być jego formą trollingu.

Przypomnijmy, że prace nad filmem Deadpool 3 trwają i będzie on należeć do MCU. Potwierdzono, że jego solowe przygody nadal będą mieć wysoką kategorię wiekową dla dorosłych. Potencjalna data premiery nie jest znana.