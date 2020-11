Deadpool 3 powstanie! Marvel Studios zatrudnia scenarzystki

fot. Fox

Informację podają portale The Hollywood Reporter, Variery oraz Deadline, powołując się na swoje niezależne źródła. Z uwagi na te trzy najlepsze w popkulturze źródła informacji nie traktujemy tego newsa jako plotki. Dziennikarze twierdzą, że powstanie Deadpool 3.

Będzie to pierwsza część produkowana przez Kevina Feige i jego Marvel Studios, czyli studio odpowiedzialne za MCU. Za scenariusz kontynuacji odpowiadać będą Wendy Molyneux i Lizzie Molyneux-Loeglin. Siostry są znane z pracy przy serialach animowanych dla dorosłych jak Bob’s Burgers oraz The Great North.

Decyzję o wyborze scenarzystek podjęło Marvel Studios oraz sam Ryan Reynolds. Uznali, że panie są idealnymi kandydatkami do uchwycenia specyficznych przygód Deadpoola. Ryan Reynolds oczywiście powróci w tytułowej roli

Dziennikarze podkreślają, że jest to wczesny etap prac, a zatrudnienie scenarzystek jest pierwszym ważnym krokiem na celu realizacji obmyślonej wizji na przygody Deadpoola pod egidą Marvel Studios i prawdopodobnie w MCU. Szczegóły nie są na razie ogłoszone, więc nie wiadomo, jaki jest plan i czy Pyskaty Najemnik pojawi się w innych filmach MCU.

Na razie również nie wiadomo, kto wyreżyseruje. Marvel Studios jest otwarte na powrót David Leitcha, twórcy dwójki, ale filmowiec ma zapchany terminarz i wszystko zależne jest o tego, kiedy odbyłyby się zdjęcia do Deadpoola 3. Wszyscy jednak podkreślają, że jest to bardzo mało prawdopodobne, bo nie brał on udziału w poszukiwaniu scenarzystów. Nie wiadomo, kto może być kandydatem. Według informacji Deadline Deadpool 3 będzie mieć wysoką kategorię wiekową R, tak jak poprzednie części.

Potencjalna data premiery Deadpoola 3 nie jest znana.