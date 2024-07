Początki Deadpoola były trudne. Ryan Reynolds sam zapłacił scenarzystom, żeby mieć ich na planie

fot. materiały prasowe

Ryan Reynolds w rozmowie z The New York Times zdradził, że jednym z wyzwań przy tworzeniu pierwszego Deadpoola było zorganizowanie pokoju scenarzystów na planie. By im zapłacić, zrezygnował z własnej wypłaty.

Jak wyglądały początki Deadpoola?

Kiedy Deadpool wreszcie dostał zielone światło, ani przez chwilę nie myślałem, że będzie sukcesem. Zrezygnowałem nawet z zarobienia czegoś, byle znów pokazać bohatera na ekranie: Rhett Reese i Paul Wernick, moi współscenarzyści, nie mogli wejść na plan, więc wziąłem niewielką wypłatę, jaka mi została, by samemu im za to zapłacić i stworzyć swego rodzaju pokój scenarzystów.

To doświadczenie jednak wiele nauczyło Reynoldsa.

Myślę, że jednym z największych wrogów kreatywności jest za dużo czasu i za dużo pieniędzy, a w przypadku Deadpoola nie mieliśmy ani jednego, ani drugiego. To naprawdę pomogło skupić się na budowaniu postaci, zamiast zrobieniu spektakularnego widowiska, co jest zwykle nieco trudniej osiągnąć w kinie komiksowym.

Byłem tak bardzo zaangażowany w każdy szczegół. Naprawdę dawno się tak nie czułem. Pamiętać, że chciałem poczuć tego więcej - nie tylko w Deadpoolu, ale w czymkolwiek.

Kolejna część serii Deadpool & Wolverine trafi do kin 26 lipca 2024 roku.

