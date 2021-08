Poznajcie Deathpool. Gra mobilna wprowadziła córkę Śmierci i Deadpoola

fot. Marvel

W komiksach przewijał się już wątek relacji łączącej Deadpoola ze Śmiercią, ale mobilna gra Marvel Strike Force poszła o krok dalej, bo ta nietypowa para doczekała się w niej równie nietypowego potomstwa, a konkretnie córki o imieniu Deathpool. Jej pojawienie spowodowało zniknięcie samej Śmierci, co nie spodobało się zakochanemu w niej Thanosowi, który obwiniał o to Deadpoola i postanowił wykorzystać Kamienie Nieskończoności do wymazania go, a następnie odnalezienia i pozbycia się wszystkich jego wersji z alternatywnych uniwersów.

To właśnie w tym momencie ma rozpocząć się podróż nowej bohaterki. Wątek Deathpool w grze przedstawi jej polowanie i próbę wyeliminowania Szalonego Tytana. Bez wątpienia pomocne w tym będą jej umiejętności, bo z opisu na oficjalnej stronie wynika, że została ona wyszkolona przez swojego ojca w sztuce posługiwania się nie tylko ostrzem ale również... dowcipem.

fot. marvelstrikeforce.com

Zobaczcie też poświęcone nowej bohaterce wideo. Twórcy gry opowiadają w niej m.in. o jej specjalnych umiejętnościach.