Deadpool właśnie zyskał zupełnie nową moc. Okoliczności są jednak tragiczne

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Wszyscy doskonale wiemy, że Deadpool jest niemalże nieśmiertelnym najemnikiem - czynnik regenerujący sprawia, że zabicie go graniczy z cudem. W katalogu jego mocy znajdują się zarówno nadludzka siła i wytrzymałość, jak i mniej znane zdolności, z odpornością na telepatię na czele. Swego czasu zwiększał on potęgę poprzez założenie Rękawicy Nieskończoności; zabiegów tego typu przez lata pojawiło się mnóstwo. Teraz przyszedł czas na kolejny.

W zeszycie Deadpool #8 tytułowy antybohater i jego przyjaciółka z dzieciństwa, Elsa Bloodstone, zostają porwani przez tajemniczego potwora znanego jako Queen of the Bone Beasts. Ta ostatnia najpierw otruła kobietę, by później wybudzić w Deadpoolu przekonanie, że tylko zabicie antagonistki doprowadzi do uzdrowienia Elsy. W rzeczywistości była to jedynie część planu, mającego na celu zwabienie i przejęcie kontroli nad ciałem Wade'a Wilsona.

Gdy bohaterowie w końcu muszą stawić czoło potworowi, Bloodstone jest już bliska śmierci wskutek działania toksyny. Deadpool decyduje się wówczas na nietypowy zabieg: odcina część ręki Elsy, by w ten sposób przejąć truciznę i umieścić ją we własnym ciele. Działanie to sprawiło jednocześnie, że Pyskaty Najemnik zyskał moce kobiety, w tym niezniszczalność i odporność na ataki wampirów i potworów.

Ciało antybohatera zaczęło świecić na czerwono - on sam rzucił się z kolei na Queen of the Bone Beasts. Doszło do tego zaraz po tym, gdy Elsa zaczęła konać w jego ramionach. Spójrzcie sami:

Deadpool #8 - plansze

Na razie nie jest jasne, czy Bloodstone przeżyje, ani w jaki sposób przyjęcie trucizny wpłynie na organizm Deadpoola.