Marvel - nowa postać na czele Hydry. Już zdążyła skorumpować rząd USA

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

W wydawanej przez Marvela serii komiksowej Falcon & Winter Soldier tytułowi bohaterowie prowadzili krucjatę, mającą na celu zdemaskowanie nowego lidera organizacji Hydra. Po jej podziale na kilka pomniejszych grup, nawet Baron Zemo zaczął namawiać Sama Wilsona i Bucky'ego Barnesa do powstrzymania tajemniczej postaci, która jego zdaniem miałaby być "gorsza" od niego samego. Herosi w końcu osiągnęli cel swojej misji, przy czym rozwiązanie zagadki stało się dla nich nie lada zaskoczeniem.

W poprzednich zeszytach opowieści w niewyjaśnionych okolicznościach zaginęły dwie kobiety utrzymujące kontakt z protagonistami: pierwsza z nich należy do tej samej grupy wsparcia co Wilson, druga natomiast to działająca w rządzie USA Veronica Eden, którą Barnes traktował do tej pory jako swoje źródło informacji. Jak się teraz okazało, to właśnie Eden stoi obecnie na czele Hydry.

Wygląda na to, że kobieta wykorzystywała pozycję i znajomości w amerykańskim rządzie do rekrutowania nowych agentów organizacji. Pierwotnie mieli oni służyć pod Baronem Zemo, lecz z czasem Eden zaczęła działać na własną rękę, tworząc elitarny oddział grupy. Antagonistka uznała także, że sama Hydra może jej pomóc w walce o dobro na świecie. W tym celu wykorzystywała jednak drastyczne metody, od korumpowania urzędników po likwidowanie zagrażających jej przeciwników.

Falcon & Winter Soldier #4 - plansze

Co ciekawe, Eden nadal wychodzi z założenia, że Hydra może pomóc światu. W trakcie rozmowy z Zimowym Żołnierzem i Falconem obiecała im, że jeśli uzyska mandat do pełnienia funkcji przywódczyni grupy (w najbliższej przyszłości mają odbyć się wybory w tej sprawie; póki co Veronica jest liderką samozwańczą), żadna niewinna istota "nie zostanie już skrzywdzona".