Dlaczego nie zobaczyliśmy Jasona Flemynga w Deadpool & Wolverine? Aktor ujawnia

Fot. Materiały prasowe

Reklama

W X-Men: Pierwsza klasa Jason Flemyng wcielał się w postać nikczemnego Azazela. Postać powróciła w tegorocznym hicie Deadpool & Wolverine, ale zamiast Flemynga zagrał go Eduardo Gago Munoz.

Jason Flemyng – wypowiedź

W wywiadzie Flemyng powiedział, dlaczego odrzucił propozycję dotyczącą zagrania w filmie Deadpool & Wolverine. Potwierdził, że Marvel Studios faktycznie skontaktowało się z tym w tej sprawie, ale okazało się, że chodzi jedynie o wystąpienie w zaledwie kilku scenach akcji. Stwierdził też, że woli postawić na pierwszym miejscu swoją rodzinę, aniżeli wyrzeczenia wynikające z pracy na planie.

Dokładnie przyszli do nas i zapytali "Chciałbyś to zrobić?". To trzy dni walki, dwa dni testowania makijażu. Zasadniczo zostajesz zatrudniony jako kaskader. Słuchaj, jeśli potrzebowałbym kilku kawałków, to bym to zrobił, ale wtedy nie potrzebowałem, więc byłem jak "Wiecie co, zatrudnijcie do tego kaskadera i on zrobi dobrą robotę. Jest okej.". Właściwie to nie zrobiło mi żadnej krzywdy, bo wszyscy powtarzali "Człowieku, widzieliśmy cię w Deadpoolu, kolejnym wielkim filmie". Okej, jakbym miał rozdać kilka autografów na Comic Conie, bo wystąpiłem w Deadpoolu, zrobiłbym to.

Deadpool & Wolverine - film jest już dostępny do wykupienia na Amazon Prime Video.