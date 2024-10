W Deadpool & Wolverine mógł zginąć znany X-Men. Ile kosztował komiksowy strój Hugh Jackmana?

Fot. Materiały prasowe

Deadpool & Wolverine to już historia. Piękna historia zarówno dla fanów obu tych postaci, ale i aktorów, którzy się w nie wcielili. To rok Hugh Jackmana i Ryana Reynoldsa, który od momentu premiery hitu MCU są na świeczniku. Ale wcale nie musiało tak być. Nim Hugh Jackman podpisał kontrakt na film, było wiele innych planów na tę produkcję. Jeden z nich miał się skupić na podróży Deadpoola i taksówkarza Dopindera znanego z poprzednich filmów.

W Deadpool & Wolverine jedną z najsłynniejszych scen jest ta, gdzie w tle słychać utwór Like a Prayer. Sam Ryan Reynolds potwierdził, że miał plany na wykorzystanie tej piosenki do innej sceny, a mianowicie... śmierci Colossusa.

Od 2017 roku miałem w głowie Like a Prayer jako piosenkę do Deadpoola 3. Zanim pojawiła się mowa o Wolverinie, to moim partnerem w podobnej scenie miał być Colossus. Zginąłby, a to wypełniłoby Wade'a gniewem i chęcią zemsty, którą by odgrywał w akompaniamencie inspirującego Like a Prayer. Oczywiście dołączenie Hugh do obsady zmieniło przeznaczenie wszystkich (w tym Colossusa i jego życia oraz dziewictwa).

Ile kosztował komiksowy strój Wolverine'a?

W Deadpool & Wolverine pojawiło się wiele wariantów kultowego Rosomaka. Nie we wszystkie z nich wcielał się Hugh Jackman. On jednak poza żółto-niebieskim strojem, w którym biegał przez większość filmu, założył też brązowy kostium, również fanom znany. Pojawił się on na moment w scenie pojedynku z Hulkiem.

Dean Zimmerman oraz Shane Reid porozmawiali z ComicBookMovie i wyznali, że ten właśnie strój kosztował sto tysięcy dolarów do stworzenia. Był skrojony na miarę specjalnie dla Hugh Jackmana. Koszt tego stroju był też powodem, dlaczego nie pojawiło się więcej wariantów tego bohatera. To po prostu bardzo kosztowne i czasochłonne. Oszczędzano na wielu elementach - czaszki w jednej scenie były różowymi zabawkami, które po prostu dobrze podświetlono. Oszczędzano też na kostiumach poprzez proszenie Hugh Jackmana o zdjęcie koszulki. Grafik był napięty i nie mieli czasu na ustalenie i dopięcie wszystkiego.

