Ryan Reynolds ponownie w stroju Deadpoola. Szykuje się tajemniczy projekt?

fot. Marvel

Deadpool & Wolverine był jednym z największych filmów tego roku. Postawił na piedestale Ryana Reynoldsa i Hugh Jackmana, o których stara się teraz Akademia Filmowa, aby ci poprowadzili następną ceremonię wręczenia Oscarów. Popularność filmu i gwiazd nie słabnie, a Ryan Reynolds wydaje się chcieć uszczknąć z tego rozgłosu jeszcze więcej. Na jego Instagramie pojawiło się kilka postów, w których aktor pojawia się w stroju Pyskatego Najemnika. W jednym z nich jest u boku aktorki Leslie Uggams, która wciela się w postać Blind Al.

Poniżej znajdziecie zdjęcia z jego relacji.

Ryan Reynolds

Co dokładnie to oznacza? Na razie trudno powiedzieć. Bardzo możliwe, że w przygotowaniu jest kolejna reklama dla filmu lub jego dodatków. Spekuluje się też, że w przygotowaniu może być specjalna, krótka produkcja z Deadpoolem oparta na motywie różnych obchodzonych świąt, gdzie u jego boku pojawiłaby się Blind Al. Możliwe też, że będzie to zapowiedź wydania filmu na DVD i Blu-raya lub jest to wodzenie fanów za nos przez aktora. Jak Wy sądzicie?

