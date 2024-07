Deadpool & Wolverine miał wprowadzić do wojny Kangów. Producentka zdradza szalone pomysły na film

fot. Marvel/20th Century Studios

Koncepcja na Deadpool 3 zmieniała się wielokrotnie i twórcy mieli kilka szalonych pomysłów na film. Jeden z nich miał bezpośrednio odnosić się do Kanga Zdobywcy i wprowadzić widzów Deadpool & Wolverine do Avengers 5. Plany pokrzyżował proces sądowy Jonathana Majorsa, który został uznany winnym zastosowania przemocy wobec swojej byłej partnerki. Marvel od razu po wyroku sądu wydał oświadczenie, w którym poinformowali o odcięciu się od aktora i w studiu zaczęto przygotowywać się do całkowitego usunięcia Kanga z dalszej historii drugiej sagi MCU. Zanim jednak do tego doszło, najnowszy film Marvela zawierał historię, która była ściśle związana z innymi wydarzeniami w uniwersum.

Deadpool & Wolverine - film miał odnieść się do Kanga Zdobywcy

Według scoopera Daniela Richtmana jednym z pierwotnych pomysłów na Deadpool & Wolverine zakładał, że Paradox, w którego wciela się Matthew Macfadyen, będzie zbierał kluczowych bohaterów z każdego świata (tzw. Anchor Beings), aby stworzyć z nich armię do walki z Radą Kangów.

Richtman odniósł się również do jego doniesień o zastąpieniu Kanga Doktorem Doomem:

Wspomniałem, że Marvel znalazł zastępstwo dla Kanga, a nie dla Majors. Od jakiegoś czasu szukali nowego aktora do roli Kanga, ale zamiast tego zdecydowali się na Doktora Dooma i obsadzenie w tej roli Roberta Downeya Jr. Rozważali ten pomysł od maja.

Deadpool & Wolverine - remake Thora 2 i inne szalone pomysły

Innymi pomysłami na trzeciego Deadpool podzieliła się Wendy Jacobson, producentka wykonawcza filmu. Zdradziła, że było kilka szalonych koncepcji, które zostały odrzucone na różnych etapach prac:

Było tak wiele różnych pomysłów, że naprawdę objęły całą gamę. W pewnym momencie mieliśmy z Pyskatym Najemnikiem i Dopinderem mały, niskobudżetowy, niezależny film drogi. W pewnym momencie chcieliśmy z Deadpool & Wolverine uczynić remake Thora: Mroczny świat z udziałem Pyskatego Najemnika.

Producentka dodała, że był nawet pomysł, aby zaprezentować, że Deadpool był obecny w MCU przez cały czas:

Mieliśmy widowiskową, wielką sekwencję z usuniętych scen z Deadpoolem, w której chcieliśmy pokazać, że bohater był przez ten cały czas częścią MCU – jego sceny zostały akurat usunięte z filmów Marvela w montażowni. To tylko kilka z szalonych pomysłów, jakie mieliśmy.

Deadpool & Wolverine – film jest już dostępny do obejrzenia w kinach.

