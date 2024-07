Kategoria wiekowa w Deadpool & Wolverine nie jest najważniejsza. Szef Marvela tłumaczy

Marvel

Dziennikarz Deadine spotkał się z Kevinem Feige, czyli szefem Marvela i MCU, by zadać mu kilka pytań. Oczywiście musiał temat Deadpool & Wolverine i tego, czy z uwagi na kategorię wiekową to początek serii odważniejszych i nowatorskich. filmów. Co na to Feige?

Deadpool & Wolverine to nie tylko kategoria wiekowa

Feige zwraca uwagę, że Deadpool & Wolverine przyciąga uwagę z uwagi na to, że jest to ich pierwszy film z wysoką kategorią wiekową R (treść niewskazana dla osób poniżej 17 roku życia).

- Jednocześnie jest to trzeci film o Deadpoolu z kategorią R, więc chcieliśmy być wierni temu, co Ryan zbudował w tamtych filmach i nie zamierzaliśmy tego zmieniać. Ludzie widzą w trailerach, że rzeczywiście to jest bardziej dla dorosłych - są wulgaryzmy, krew, ale - o czym też Ryan i Hugh mówili - jest to przede wszystkim film poruszający emocje.

Szef Marvela podkreśla, że kategoria wiekowa to tylko czubek góry lodowej. Otoczka tego, co jest najważniejsze w tej historii.

- To celebracja przyjaźni, rodziny, także tej wybranej. Nie chcę przesadzić, ale przy tej całej treści dla dorosłych, która przyciąga uwagę, ludzie podczas seansu zobaczą, jak bardzo ten film ma emocje płynące z głębi serca. Według mniej bardziej niż pierwsze dwie części o Deadpoolu. To mnie najbardziej ekscytuje, że gdy ludzie już przyjmą te wulgaryzmy i inne treści dla dorosłych, zobaczą, jaki jest to uroczy emocjonalnie film.

Deadpool & Wolverine

Został również zapytany o odbudowę gatunku filmów superbohaterskich, ale Feige podkreśla, że nigdy nie patrzył na historie o superbohaterach jako osobny gatunek, bo tworząc je robią rozmaite opowieści utrzymane w różnym stylu. Najważniejsze dla niego jest, aby stworzyli angażujące, rozrywkowe filmy. Ich jakość ma sprawić jedno: widzowie poczują, że to coś wartego obejrzenia na kinowym ekranie, nigdzie indziej.

Zapowiedział też, że Marvel podczas San Diego Comic-Con 2024 będzie bardzo aktywnie się promować. 25 lipca w pierwszy dzień mają panel poświęcony filmowi Deadpool & Wolverine, a w nocy polskiego czasu z 27 na 28 lipca główny panel na temat przyszłych projektów kinowych.

Deadpool & Wolverine - premiera 26 lipca w kinach.