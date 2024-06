Krwawa jatka i gore? Deadpool & Wolverine ma kategorię wiekową!

fot. Marvel / twitter.com/MCU_Facility

Stało się i Deadpool & Wolverine przeszedł do historii jako pierwszy film Marvel Studios i MCU, który oficjalnie dostał kategorię wiekową R, czyli treści nie są wskazane dla osób poniżej 17 roku życia. Powody? Obrazowe i krwawe sceny przez cały film, wulgaryzmy, odniesienia seksualne oraz gore, czyli sceny drastycznej, obrzydliwej i przerysowanej przemocy.

Deadpool & Wolverine brutalniejszy od poprzednich

Wszystko wskazuje na to, że Deadpool & Wolverine będzie bardziej dla dorosłych niż poprzednie dwie części razem wzięte. To na pewno może być dla niektórych dziwne, bo przecież mało kto wierzył, że Disney pozwoli na to Marvelowi. Chodzi o wspomniane gore, które zwiększa poziom przemocy - poprzednie dwie części nie miały tego przy kategorii wiekowej.

Deadpool & Wolverine - wideo z kin

W kinach będzie puszczane wideo, w którym Wolverine będzie wulgarnie besztać ludzi, którzy używają telefonów komórkowych w trakcie seansu. Wcześniej widzieliśmy nagranie z kina, teraz do sieci trafiła pełna wersja tego wideo.

Deadpool & Wolverine - premiera w kinach 26 lipca 2024 roku.