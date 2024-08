Dlaczego TEN aktor został wycięty z Deadpool & Wolverine? Plotki o pierwotnych planach na Cassandrę Novę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Deadpool & Wolverine to film napakowany występami gościnnymi, ale okazuje się, że nie wszystkie zdołały trafić do ostatecznego cięcia. Jedna z usuniętych scen obejmowała cameo Roba McElhenney'ego, dobrego przyjaciela Ryana Reynoldsa, z którym wspólnie założył klub piłkarski Wrexham. W nowym poście odtwórca Pyskatego Najemnika wyjaśnił, dlaczego McElhenney nie znalazł się w filmie.

- Mówi się, że podczas montażu "czasem trzeba zabić swoje skarby". I z bólem serca (oraz przez wielką interwencję zewnętrzną) musiałem zabić swój skarb i to cameo. Sekwencja nie działała tak, jak ją pierwotnie zbudowaliśmy. Rob był jedynym powodem, dla którego utrzymywała się tak długo, bo nawet pod maską i hełmem AOC można poczuć, jak tli się w nim surowy i niemal nieskończony zbiornik talentu (...). Spoczywaj w pokoju, żołnierzu AOC.

Deadpool & Wolverine - jaki był pierwotny plan na Cassandrę Novę?

Jeden ze scooperów na X, @Cryptic4KQual, ujawnił, że na planie doszło do kilku zmian oraz koniecznych dokrętek. Podobno miały one dotyczyć Cassandry Novy (Emma Corrin). Pierwotnie antagonistka miała wierzyć, że to jej brat, Charles Xavier, wrzucił ją do Nicości. W konfrontacji z Paradoxem dowiedziałaby się jednak, że to była wina AOC. To kluczowy wątek, ponieważ ostatecznie film potwierdza umowę między Novą a Agencją - miała pozostać w Nicości i żywić Alioth odesłanymi przez AOC wariantami.

