Gwiazda Reachera wystąpi w filmie... na podstawie książki Colleen Hoover

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Willa Fitzgerald dołącza do obsady Regretting You od Paramount Pictures. To adaptacja książki Gdyby nie ty autorstwa Colleen Hoover. Aktorka wystąpiła wcześniej w takich horrorach jak Strange Darling i Zagłada domu Usherów. Wielu widzów na pewno kojarzy ją również z roli Roscoe w serialu Reacher.

Nie skończyło się na It Ends With Us

Colleen Hoover jest bardzo znana i w 2024 roku do kin trafił film na podstawie jej twórczości zatytułowany It Ends with Us z Blake Lively i Justinem Baldonim w rolach głównych. Produkcja co prawda wzbudziła spore kontrowersje i stała się początkiem batalii prawnej aktorów, ale okazała się hitem box office i zarobiła ponad 351 milionów dolarów. Czas pokaże, czy Regretting You także odniesie taki sukces.

Co wiemy o adaptacji książki Gdyby nie ty?

Josh Boone (Gwiazd naszych wina) stoi na czele projektu i napisał najnowszą wersję scenariusza na podstawie szkicu Susan McMartin (After). Premiera Regretting You jest zaplanowana na 24 października.

W obsadzie Regretting You oprócz Willi Fitzgerald, gwiazdy Reachera , są także Allison Williams (Uciekaj!, M3GAN), Dave Franco (Iluzja, The Disaster Artist), Mckenna Grace (Psi Patrol: Wielki film, Pogromcy duchów. Imperium lodu) i Mason Thames (Czarny telefon).

Punktem wyjścia fabuły jest wypadek samochodowy, który wpływa na życie dwóch kobiet, matki i córki. Obie znajdują pocieszenie w ramionach mężczyzn, po których by się tego nie spodziewały. Tymczasem na jaw wychodzą sekrety i kłamstwa, które mogą rozbić ich rodzinę.