Reżyser Deadpoola o gaży za film. Więcej zarobiłby za odcinek The Walking Dead

Film Deadpool był debiutem reżyserskim Tima Millera, który wcześniej pracował jako ekspert od efektów specjalnych. Na swoim koncie miał jedynie dwa filmy krótkometrażowe. W rozmowie z portalem Collider wspominał swoje początki z 2016 roku, ujawniając zaskakującą informację o swojej gaży, która okazała się szokująco niska.

Deadpool – gaża Tima Millera

W związku z tym, że 20th Century Fox nie wierzyło w sukces Deadpoola, do reżyserii zatrudniono debiutanta. Dlatego jego gaża wyniosła zaledwie 225 tysięcy dolarów. Jest to kwota szokująco niska, ponieważ wielu mało doświadczonych reżyserów zarabia więcej za wyreżyserowanie jednego odcinka popularnego serialu.

- Dostałem 225 tysięcy dolarów za reżyserię Deadpoola. Wiem, że brzmi to jak kupa kasy, ale nie jest to dużo pieniędzy za dwa lata pracy. Nie chodzi o to, że nie jestem wdzięczny, bo cholernie jestem. Tak to działa, ponieważ jesteś debiutantem. Mój agent powiedział mi wówczas: ‘Stary, więcej zarobisz za reżyserię jednego odcinka The Walking Dead.

Miller zaznacza, że istnieje mylne przekonanie o tym, jak w Hollywood wszyscy zarabiają miliony.

- To tak nie działa, bynajmniej nie zawsze. Naprawdę nie chcę brzmieć jak niewdzięcznik, ponieważ ciężko pracowałem. Miałem 50 lat, kiedy dostałem szansę wyreżyserowania Deadpoola. Sądziłem, że nigdy nie wyreżyseruję filmu pełnometrażowego, choć pragnąłem tego całe życie.

Ostatecznie Deadpool zaskoczył producentów, którzy spodziewali się klapy, i zarobił w box office 782 miliony dolarów. Mimo tego sukcesu Miller, poza swoją gażą, nie otrzymał żadnych dodatkowych wynagrodzeń.

Reżyser jednak nie ma o to pretensji. Jest wdzięczny za szansę, która pozwoliła mu rozpocząć karierę reżyserską. W wywiadzie mówi, że odczuwa jedynie dumę i jest szczęśliwy, że mógł być częścią początków Deadpoola w kinie.

